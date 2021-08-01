Merkezi İstihbarat filmi oyuncuları! Merkezi İstihbarat konusu nedir?
Yönetmenliğini Rawson Marshall Thurber'ın üstlendiği Merkezi İstihbarat filmi, Dwayne Johnson, Kevin Hart gibi başarılı oyuncuları bir araya getirdi. Peki, Merkezi İstihbarat filmi oyuncuları kimler? Merkezi İstihbarat konusu nedir?
Yönetmenliğini Rawson Marshall Thurber'ın üstlendiği Merkezi İstihbarat filmi, Dwayne Johnson, Kevin Hart gibi başarılı oyuncuları bir araya getirdi. Peki, Merkezi İstihbarat filmi oyuncuları kimler? Merkezi İstihbarat konusu nedir?
MERKEZİ İSTİHBARAT KONUSU
Eski bir dostuyla uzun bir aradan sonra Facebook aracılığıyla yeniden bir araya gelen bir muhasebecinin kendisini uluslarası casusluk dünyasının tam göbeğinde bulmasını konu alan film hem aksiyon meraklılarını hem de gülmek isteyenleri cezbedecek gibi görünüyor. İki arkadaş gençliklerindeki farklılıkları bir kenara bırakarak maceranın içine atılıyor.
MERKEZİ İSTİHBARAT OYUNCULARI
Dwayne Johnson - Robbie Wheirdicht/ Bob Stone
Kevin Hart - Calvin "Golden Jet" Joyner
Aaron Paul - Phil Stanton
Amy Ryan - Ajan Pamela "Pam" Harris
Danielle Nicolet - Maggie Johnson-Joyner
Jason Bateman - Trevor Olson
Timothy John Smith - Ajan Nick Green
Melissa McCarthy - Darla McGuckian
Ryan Hansen - Steve