Son dakika! Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (2)
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Son dakika! Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (2)

Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Göveçlik Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter, arazöz ve orman işçileri sevk edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangına müdahale sürüyor.

Son dakika! Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (2)
Son dakika! Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (2)
Son dakika! Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (2)
Son dakika! Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (2)
Son dakika! Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (2)
Son dakika! Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (2)
Son dakika! Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (2)
Son dakika! Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (2)
Son dakika! Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (2)
Son dakika! Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (2)
Son dakika! Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (2)
Son dakika! Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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