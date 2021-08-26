Merkezefendi'de Gençlik Festivali başlıyor
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Merkezefendi'de Gençlik Festivali başlıyor

Merkezefendi'de Gençlik Festivali başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Merkezefendi Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan Gençlik Festivali 27 Ağustos Cuma günü başlıyor.

Merkezefendi Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan Gençlik Festivali 27 Ağustos Cuma günü başlıyor.

Merkezefendi'de Gençlik Festivali başlıyor. Merkezefendi Kültür Merkezi'nde yapılacak olan ve üç gün sürecek festivalin ilk gününde saat 20.00'de Grup S.S.Ç, saat 21.00'de Tekil-a ve saat 22.00'de Necati ve Saykolar sahne alacak. 28 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'de Sahra, saat 21.00'de Dem ve saat 22.00'de Vera sevenlerine konser verecek. Festivalin son gününde ise saat 20.00'de RollBack, saat 21.00'de Umut Kaya ve saat 22.00'de Aydilge sahnede olacak. Birbirinden değerli sanatçılar şarkılarını seslendirerek Merkezefendili ve Denizlililere festival coşkusunu yaşatacak.

Merkezefendi'yi sanat ve festivaller kenti haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduk. İlçemizde birçok sanat ve kültür etkinlikleri gerçekleştirdik. Hemşehrilerimizi birçok değerli sanatçı ile buluşturduk ve buluşturmaya da devam ediyoruz. İlçemizde ilk kez gerçekleştirecek olduğumuz Gençlik Festivalimiz başlıyor. 3 gün sürecek olan festivalimizde her gün üç ayrı konser olacak şekilde toplamda dokuz konser verilecek" diye konuştu. - DENİZLİ

Merkezefendi'de Gençlik Festivali başlıyor
Merkezefendi'de Gençlik Festivali başlıyor
Merkezefendi'de Gençlik Festivali başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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