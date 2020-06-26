Merkez üssünde deprem anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı
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Merkez üssünde deprem anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı

Merkez üssünde deprem anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı Kahvehanede oturan vatandaşlar panik halinde kaçıştı Market raflarındaki ürünler yere düştü Merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

26.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:48

Merkez üssünde deprem anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı

Kahvehanede oturan vatandaşlar panik halinde kaçıştı

Market raflarındaki ürünler yere düştü

MANİSA - Merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi en fazla hisseden Kumkuyucak Mahallesinde vatandaşların panik anları güvenlik kameralarını saniye saniye yansıdı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Saruhanlı ilçesinde saat 10.21'de 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 9,29 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremin merkez üssünün Saruhanlı'nın Kumkuyucak Mahallesi olduğu açıklandı.

Merkez üssünde deprem anı kameralarda

Depremin merkez üssü olan Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesinde deprem anı güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, deprem anında mahallenin meydan kahvehanesinde oturan vatandaşlar sarsıntıyı hissetmeleriyle birlikte panik halinde bir anda bulundukları sandalyelerden kalkarak mahallenin meydanına doğru hareket ettikleri görülüyor. Mahallenin bakkalına ait güvenlik kamera görüntülerinde ise depremle birlikte raflardaki ürünlerin yere düştüğü anlar yer alıyor. O sırada mahalle kahvehanesinde oturan işletme sahibi Koray Yalçın, "Dükkandaydım. İçerde duruyordum. Daha önce de böyle bir deprem yaşadık. Kötü çok salladı. Baya bir salladı. Herkese çok geçmiş olsun. Kötü bir şey. İlaç dükkanım var. Dükkanda yıkılan ilaçlarım oldu, yere düşen kolilerim oldu. Gürültüyle birlikte geldiği için insanları korkuttu. Geçen ki deprem de böyle olmuştu ama bu sefer ki daha kötüydü" diye konuştu.

Merkez üssünde deprem anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı

Kaynak: İHA

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