Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Karara göre, Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı Semih Tümen oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Karara göre, Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı Semih Tümen oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Karara göre Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alınarak bu suretle boşalan göreve Prof. Dr. Semih Tümen getirildi.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı