Meriç Karayusuflu Mesire Yeri Projesi
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Meriç Karayusuflu Mesire Yeri Projesi

Meriç Karayusuflu Mesire Yeri Projesi'nde sona gelindiği bildirildi.

15.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 15.12.2019 09:52
Meriç Karayusuflu Mesire Yeri Projesi

Mesire Yeri Projesi'nde sona gelindiği bildirildi.

Meriç Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, projenin Valisi 'in destekleri, Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör'ün koordinesinde başladığı belirtildi.

Mesire alanının Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsis edildiği aktarılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Karayusuflu Köyü Mesire Alanında yürüyüş yolları, tuvaletler, kamelyalar, oyun parkı, piknik alanları, mescid oluşturulmasıyla ilgili çalışmalarda sona gelindi. Mesire alanın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Sayın Valimiz Ekrem Canalp olmak üzere Sayın Kaymakamımız Ekrem Güngöre'e, İl Özel İdaremize, Edirne Çevre Koruma Vakfı Başkanlığına teşekkür ederiz."

Kaynak: AA
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