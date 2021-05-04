Merhum gazeteci İsmail Güneş'i olay günü arayan eski muhabirin yargılandığı davaya devam edildi

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraber helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş'le olay günü HTS kayıtlarına göre telefon bağlantısı kurduğu tespit edilen ve yalan beyanda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski muhabirin yargılandığı davaya...