Mereto Dağı Eteklerinde Sarıkamış Şehitleri Anma Programı Düzenlendi

Batman'ın Sason ilesinde 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde Sarıkamış şehitleri için binlece kişinin katıldığı dev bayrak eşliğinde yürüyüş ve anma programı düzenlendi.

İlçe girişinde bulunan merkez köprüden başlatılan dev bayrak eşliğindeki yürüyüşte, katılımcılar 'şehitler ölmez, vatan bölünmez ve en büyük asker bizim asker' sloganları attı. Yürüyüşün ardından ilçe spor salonunda devam eden programda öğrenciler ve öğretmenler tarafından okunan şiir ve şarkılar, salonda duygulu anlara neden oldu. Sunuculuğunu Yatılı Bölge Orta Okulu Türkçe Öğretmeni Meltem Aktaş'ın yaptığı programda günün anlam ve önemini belirten konuşma Okul Müdürü Veysi Bozkurt tarafından yapıldı. Konuşmasında Sarıkamış'ta yaşananların ibret verici ve ders alınması gereken bir olay olduğunu belirten Veysi Bozkurt, "1914 yılının kasım ayında Azap ve Köprüköy, Rus orduları tarafından saldırıya uğradı. Ancak saldırıyı 3. Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa püskürtmüş ve Rus ordusunu dağıtmıştır. Harekatın amacı, dağılan Rus ordusunu tamamen yok edip, Bakü petrollerine ulaşmak ve Alman imparatorluğunun sanayi ihtiyacını karşılamaktı. Aynı zamanda 1877 yılındaki 93 harbini Osmanlı İmparatorluğu kaybetmiş ve Batum, Sarıkamış, Kars, Ardahan ile Artvin Ruslara verilmişti. Toprakları geri almak amacıyla 1914 yılında dönemin Başkomutan Vekli olan Envar Paşa, 19 Aralık tarihinde Sarıkamış harekatı planlarını kurmaylarına sundu. İlk iki günü başarıyla geçen taarruz, olumsuz hava koşulları nedeniyle seyrini değiştirdi. Kış, 3-4 ocak 1915 gecesi daha da şiddetlendi. Fırtınayla yağan kar, yolları tıkayıp, çadırları yıktı. Arkasından da dondurucu soğuklar bastırınca, 60 bin Osmanlı askeri donma, dizanteri ve tifo gibi hastalıklardan dolayı şehit oldu. Bu harekatta Ruslarda 32 bin askerini kaybetti. Genelkurmay başkanlığına göre Sarıkamış'ta Osmanlı zayiatları 60 bin ve Rus zayiatı 30 bindir. Savaşın en hazin kısmı ise Osmanlı kayıplarının bir çoğunun Ruslar ile yapılan çarpışmalarda değilde ağır kava koşullarından dolayı ölmesidir. Ruslar, Türklerden 200 subay 7 bin eri esir, 20 makinalı tüfekle 30 topu ganimet olarak almışlardır. 5 bin kişi civarında esir alınmıştır" dedi.

Anma programına İlçe Kaymakamı Abdullah Özadallı, 7. Jandarma Tabur Komutanı Mehmet Kahya, Cumhuriyet Savcısı Emre Öksüz, İlçe Emniyet Amiri Komiser Mehmet Murat Sudagezer, Şehit Yakınları Dernek Başkanı Mutalip Çelik, ilçedeki öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA