Merdivenden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Merdivenden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Aydın'da merdivenlerden düşen Kamil Kara (60), hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

21.10.2019 15:12
Merdivenden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Aydın'da merdivenlerden düşen Kamil Kara (60), hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Evine dönen Kara, fenalaşması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Baltaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kamil Kara aniden dengesini kaybederek merdivenlerden düşerek yaralandı. Kara'nın ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla yaşlı adam hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tedavisinin ardından evine dönen Kara birden fenalaştı. Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kara doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kara'nın ölüm haberi yakınlarını yasa boğdu. - AYDIN

Kaynak: İHA
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