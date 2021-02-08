Meraya dökülen silajdan yiyen 13 koyun telef oldu
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Meraya dökülen silajdan yiyen 13 koyun telef oldu

08.02.2021 13:59 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:25
Meraya dökülen silajdan yiyen 13 koyun telef oldu

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde mera alanına bırakılan ve hayvan yemi olarak kullanılan silajlık mısırdan yiyen 13 koyun telef oldu.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde mera alanına bırakılan ve hayvan yemi olarak kullanılan silajlık mısırdan yiyen 13 koyun telef oldu. 

Küçükdere Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ahmet Çakır, bu sabah 150 koyununu otlatmak için Yeniköy Mahallesi'ne götürdü. Eve dönüş yolunda mezarlık mevkisindeki merada koyunlarından bazılarının yere düştüğünü gören Çakır, durumu veterinere bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı veteriner hekimler zehirlenme şüphesi üzerine telef olan 13 koyun üzerinde inceleme yaptı. Koyunların meraya dökülen çöpler arasındaki bozulmuş silajlardan yemeleri üzerine zehirlendiği belirlendi. Alınan numuneler ise incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Jandarma, soruşturma başlattı.'HAYVANLARIM TELEF OLDU'

Ahmet Çakar, "Koyunları otlattığımız yere mısır silajı dökülmüş. Mısır tohumları ve pamuk çekirdeklerini yiyen koyunlarımız zehirlendi. Bozuk olduğunu tahmin ediyorum. 13 koyunumuz telef oldu. 25-30 bin liralık maddi zararımız var. Ölen koyunlarımız gebeydi. Telef olan koyun sayımız daha da artabilir" dedi.


Meraya dökülen silajdan yiyen 13 koyun telef oldu
Meraya dökülen silajdan yiyen 13 koyun telef oldu
Meraya dökülen silajdan yiyen 13 koyun telef oldu
Meraya dökülen silajdan yiyen 13 koyun telef oldu
Meraya dökülen silajdan yiyen 13 koyun telef oldu
Meraya dökülen silajdan yiyen 13 koyun telef oldu
Meraya dökülen silajdan yiyen 13 koyun telef oldu
Meraya dökülen silajdan yiyen 13 koyun telef oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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