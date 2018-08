Meram'da Bayram Öncesi Çocuklar Sevindirildi

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, örnek bir davranışa imza atarak, belediye himayesindeki çocukları Kurban Bayramı öncesinde bayramlıklarla sevindirdi.

Meram Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün himayesindeki çocukların yüzü bu bayramda da Başkan Fatma Toru ile güldü. Çocuklar, hemen hemen her bayram öncesinde olduğu gibi bu bayramda da bayramlıklarla sevindirildi. Çocuklar yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde sadece kıyafetlerle değil, ayrıca gönüllerince bir gün geçirerekte büyük mutluluk yaşadı.

"Hiç bir ihtiyaç sahibini yalnız bırakmadık"

Başta çocuklarımız olmak üzere hiçbir ihtiyaç sahibini asla yalnız bırakmadıklarını ve bundan sonrada hep yanlarında olacaklarının altını çizen Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Bizim her yatırımımız, her projemiz insan odaklıdır. Çocuklarımız da bu düşüncemizin en baş köşesindedir. Çünkü onlar geleceğimizdir. Onlar bu ülkenin geleceği ve muhteşem mirasımızın bekçileridir. Mutlu yaşatılmış bir çocukluk, geleceğe dair yapılmış en büyük ve en önemli yatırımdır. Biz bunun bilinciyle hareket ettik bugüne kadar. Bu kezde çocuklarımızın yüzünü Kurban Bayramı vesilesiyle güldürmek istedik. Çünkü ancak onların yüzü güldüğünde bayramlar daha bir bayram tadında yaşanıyor, onlar mutlu olduğunda dünya daha yaşanabilir bir yer oluyor" diye konuştu.

"Çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu"

Belediye olarak ulaştıkları her ihtiyaç sahibinin mutluluğunda her bir Meramlının payının olduğuna vurgu yapan Toru, bu tür güzelliklerin herkese örnek olması gerektiğine dikkat çekti. Çocukların gözlerindeki sevincin her şeye bedel olduğunu söyleyen Fatma Toru, "Bir çocuk sevindirmek, onun yüreğinde umut esintisi oluşturmak mutlulukların en güzeliydi. Özellikle ilgiye daha fazla ihtiyaç duyan bu çocuklarımızın mutluluğu bizim için her şeyden daha önemli. Bayramların çocuklar için çok daha derin anlamlar ifade ediyor. Bayramlar onlarla güzel. Onların yüzlerinin güldüğünü görmek ve bu günü onlarla geçirmekten daha güzel bir şey olamazdı" diye konuştu.

Çocuklar da yaşattığı gün için Meram Belediye Başkanı Fatma Toru'ya teşekkür etti. - KONYA