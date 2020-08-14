Meral Akşener, tartışmalara son noktayı koydu: Cumhur İttifakı'nda yer almamız mümkün değil MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısı sonrası Cumhur İttifakı'nda yer alacağı konuşulan İYİ Parti'den yeni bir açıklama geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı programda, "Cumhur İttifakı'nda yer almamız mümkün değil. Başıma silah dayasalar mümkün değil" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KRT TV'de yayınlanan Söz Meclisi programına konuk oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısı sonrası "İYİ Parti Cumhur İttifakı'nda yer alacak" iddialarına ilişkin konuşan Meral Akşener, "Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhur İttifakı'nın içinde yer almamız mümkün değil! Başıma silah dayasalar mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"İLK DEFA BENİ ŞAHSEN DAVET ETTİ"

Meral Akşener, katıldığı programda konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Devlet Bahçeli, aslında 6 ayda bir bizim partimize bir davet çıkarıyor. Ama hep beni hariç tutardı şimdiye kadar. İlk defa şahsen beni davet etti. Bu ev sözü yani özellikle kocaman yazılmış 'ev' sözü 'MHP'ye dön' anlaşıldı. Fakat ben o mesajı benden ziyade Sayın Erdoğan'a yönelik bir parmak sallama gibi algıladım. Dün mü önceki gün mü yapılan açıklamanın da aynı şekilde yapıldığını düşünüyorum.

"EVİNE DÖN' ÇAĞRISI CUMHUR İTTİFAKI OLARAK TANIMLANDI"

Parlamenter sistemle ilgili aynısını düşünüyorum. Çünkü, ben de cevap olarak dedim ki Sayın Erdoğan'a, 'Ya ortağın ile biraz ilgilen, biraz ilgisiz kalındığı zaman dönüp her seferinde bize bir şey söylüyor.' Erdoğan benim mesajımı algıladı. Benim eve dönme çağrısını tercüme etti. 'Eve dön' çağrısında evi MHP olarak değil Cumhur İttifakı olarak tanımladı. Sayın Bahçeli'nin neyi kastettiği meçhul kaldı.

"BAŞIMA SİLAH DAYASALAR MÜMKÜN DEĞİL"

Biz İYİ Parti'yi kolay şartlar altında kurmadık. İYİ Parti'yi bir ev olarak düşünürsek son derece zorlukla kurulmuş, helal lokma yediğimiz bir ev. Bizim evimiz 83 milyondur. Milletimizin sinesidir. Birbirlerine sinkaflı küfür edenler etle tırnak gibi bir araya geldi. Ben bunu yapmam. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhur İttifakı'nın içinde yer almamız mümkün değil! Başıma silah dayasalar mümkün değil"