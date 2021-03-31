Meral Akşener'in kürsüyü bıraktığı otizmli genç andımızı okudu, salon alkışlarla yıkıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meral Akşener'in kürsüyü bıraktığı otizmli genç andımızı okudu, salon alkışlarla yıkıldı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika

İYİ Parti Grup toplantısında Genel Başkan Meral Akşener kürsüyü otizmli bir genç ve annesine bıraktı. Kürsüye çıkan otizmli Cemal Aktulga, andımızı okurken salon alkışlarla yıkıldı. Milletvekilleri ve partililer andımıza ayakta eşlik ederken Akşener duygu dolu anlar yaşadı.

İYİ Parti Grup toplantısında konuşan Genel Başkan Meral Akşener, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dikkat çekmek için "Ülkemizde hem otizmli çocuklarımızın hem de ailelerinin büyük dertleri var" sözleriyle kürsüyü otizmli genç Cemil Aktulga ve annesi Nevin Aktulga'ya bıraktı.

PARTİLİLER AYAKTA ALKIŞLADI

Kürsüye gelen otizmli Cemil Aktulga'nın andımızı okuduğu anlarda salondaki tüm milletvekilleri, partililer ayağa kalkarak salonu alkış sesleriyle inletti.

AKŞENER DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Tekrar kürsüye gelen Akşener, "Benim ailemde de var engelliler. Yıllar evvel bir büyüğüm demişti ki Meral, engelli çocuğu olmak bir anne için nedir biliyor musun? Ondan evvel ölmemeyi dilemektir" ifadelerini kullanırken duygu dolu anlar yaşadı.

Meral Akşener'in kürsüyü bıraktığı otizmli genç andımızı okudu, salon alkışlarla yıkıldı
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mahir Ünal Erkan Kandemir Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Bahar Candan Merve Dizdar Birkan Sokullu Cemal Can Canseven
Spor Caner Erkin Fatih Terim Mesut Bakkal İsmail Kartal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Dünya Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Meral Akşener'in kürsüyü bıraktığı otizmli genç andımızı okudu, salon alkışlarla yıkıldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 12:17:32. #1.15#
title