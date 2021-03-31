Meral Akşener'in kürsüyü bıraktığı otizmli genç andımızı okudu, salon alkışlarla yıkıldı

İYİ Parti Grup toplantısında Genel Başkan Meral Akşener kürsüyü otizmli bir genç ve annesine bıraktı. Kürsüye çıkan otizmli Cemal Aktulga, andımızı okurken salon alkışlarla yıkıldı. Milletvekilleri ve partililer andımıza ayakta eşlik ederken Akşener duygu dolu anlar yaşadı.

İYİ Parti Grup toplantısında konuşan Genel Başkan Meral Akşener, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dikkat çekmek için "Ülkemizde hem otizmli çocuklarımızın hem de ailelerinin büyük dertleri var" sözleriyle kürsüyü otizmli genç Cemil Aktulga ve annesi Nevin Aktulga'ya bıraktı.

PARTİLİLER AYAKTA ALKIŞLADI

Kürsüye gelen otizmli Cemil Aktulga'nın andımızı okuduğu anlarda salondaki tüm milletvekilleri, partililer ayağa kalkarak salonu alkış sesleriyle inletti.

AKŞENER DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Tekrar kürsüye gelen Akşener, "Benim ailemde de var engelliler. Yıllar evvel bir büyüğüm demişti ki Meral, engelli çocuğu olmak bir anne için nedir biliyor musun? Ondan evvel ölmemeyi dilemektir" ifadelerini kullanırken duygu dolu anlar yaşadı.