Meral Akşener ilk kez net şekilde konuştu: Ben cumhurbaşkanlığına değil, başbakanlığa adayım
Halk TV ekranlarında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında ilk kez net açıklamalarda bulundu. Akşener, "Cumhurbaşkanlığına aday değilim, başbakanlığa adayım" dedi.
2023 seçimlerinde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı belirsizliğini korurken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV ekranlarında Suat Toktaş'ın sorularını yanıtlayarak bu konuda ilk kez net ifadeler kullandı. Akşener, "Cumhurbaşkanlığına aday değilim, başbakanlığa adayım" dedi.
"CUMHURBAŞKANLIĞINA DEĞİL, BAŞBAKANLIĞA ADAYIM"
Akşener, adaylık konusunda şu ifadeleri kullandı:
"Ben aday değilim, kendi adıma bunu konuşabilirim. Ben cumhurbaşkanlığı adayı değilim. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Kendi adıma bunu söylüyorum. Ama kim aday olacak kısmında seçilecek, kazanacak bir adayla ve Cumhurbaşkanlığını devam ettirecek bir adayla devam edeceğiz. Ben başbakanlığa adayım"
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