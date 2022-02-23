Merakla Beklenen "Adı Aylin" Oyununa Ünlü İsimlerden Büyük İlgi

Aylin Devrimel Radomisli Cates'in prenseslikten Amerikan ordusuna katılmasına uzanan gerçek hayat hikayesi ve hala gizemini koruyan ölümünü anlatan, Ayşe Kulin'in kült eseri "Adı Aylin" prömiyerini 21 Şubat akşamı Zorlu PSM'de gerçekleştirdi. Tuba Ünsal'ın üzerine senelerdir çalıştığı ve hayallerini süsleyen proje olarak tanımladığı oyunun prömiyerine romanın yazarı Ayşe Kulin başta olmak üzere Aslı Filinta, Ayşe Boyner, Ayşe Kucuroğlu, Berrin Zorlu, Duygu Özaslan, Ece Sükan, Hatice Aslan, İbrahim Kutluay, Müge Boz ve Caner Erdeniz, Pelin Karahan gibi sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.

Başrolünü Tuba Ünsal'ın üstlendiği ve kadrosunda Aylin Aslım, Özgürcan Çevik, Selen Domaç, Ece Yüksel, Lila Gürmen, Ali Yoğurtçuoğlu, Gökçen Gökçebağ, Korhan Başaran, Kağan Uluca ve Sedat Can Güvenç gibi pek çok başarılı ismin yer aldığı oyunun yönetmen koltuğunda genç ve başarılı yönetmen Doğu Yaşar Akal oturuyor.

Ayşe Kulin-Tuba Ünsal

SM Production yatırımcı ortaklığı, Banu Atça'nın yürütücü yapımcılığı ve Turkcell'in iletişim sponsorluğunda hayata geçirilen dev prodüksiyon "Adı Aylin" seyircilerden tam not alırken oyun sezon boyunca Zorlu PSM'de tiyatro severlerle buluşmayı sürdürecek.

Pelin Karahan-Bedri Güntay

Müge Boz-Caner Erdeniz

Hatice Aslan

Hande Sezer Pekcan

Can Maxim Mutaf-Duygu Özaslan

Cüneyt-Esra Çalıcıoğlu

Ece Sükan

Çiğdem Eşrefzade

Berrin Zorlu

Ayşe Kucuroğlu

Aslı Filinta

Arham-Evren Kayar