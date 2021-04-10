Merakı yüzünden tekere kafasını sıkıştırdı
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Merakı yüzünden tekere kafasını sıkıştırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Merakı yüzünden tekere kafasını sıkıştırdı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boş alandaki araç tekerine kafasını sıkıştıran yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boş alandaki araç tekerine kafasını sıkıştıran yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gölcük Selimiye Mahallesi'nde boş alanda bulunan atıl araç tekerlerinin arasından köpek sesi duyan bir vatandaş seslerin geldiği bölgeye gitti. Tekerlerden birinin jant boşluğuna yavru bir köpeğin kafasını sıkıştırdığını gören Ekrem Öner adlı vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipler, yaptıkları çalışma ile yavru köpeği sıkıştığı yerden kurtarardı. - KOCAELİ

Merakı yüzünden tekere kafasını sıkıştırdı
Merakı yüzünden tekere kafasını sıkıştırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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