Merakına yenilip satılık salıncağa oturunca soluğu yerde aldı! O anlar kameraya böyle yansıdı
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Merakına yenilip satılık salıncağa oturunca soluğu yerde aldı! O anlar kameraya böyle yansıdı

Bursa'da bir kişi yoldan geçerken gördüğü satılık salıncağa merakına yenilip oturunca salıncak koptu. Anında yere düşen şahsın o anları kamera ile kaydedildi.

12.09.2020 09:19 | Son Güncelleme: 12.09.2020 11:44

Bursa'da bir kişi dükkanın önünde duran satılık salıncağa oturunca salıncak koptu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

MERAK EDİP SALINCAĞA BİNDİ

Bursa'da geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, bir kişi, dükkanın önünde duran salıncağa oturup sallanmaya başladı. Salıncağın kopması sonucu vatandaş yere düştü. Kopan salıncağı yerine takmaya çalıştığı sırada dükkan sahibi durumu fark ederek yanına geldi. Vatandaş iş yeri sahibinin gelmesi üzerine kopan salıncağı yerine takmak istedi, fakat başarılı olamadı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Vatandaş ile iş yeri sahibinin aralarında anlaştığı öğrenildi.

Merakına yenilip satılık salıncağa oturunca soluğu yerde aldı! O anlar kameraya böyle yansıdı

Kaynak: İHA

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