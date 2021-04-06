Menteşe Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı yapıldı
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Menteşe Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

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Menteşe Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

Menteşe Belediyesi Nisan Ayı Meclis toplantısı Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Menteşe Belediyesi Nisan Ayı Meclis toplantısı Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Encümen Üyeliği ve Komisyon seçimlerinin gerçekleştiği meclis toplantısında Menteşe Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporu, oy çokluğuyla kabul edildi.

25 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda meclis üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Gümüş, "2020 yılı hepimiz için zor bir yıl oldu. Bu süreçte kısıtlı imkanlarımızla çalışmalarımızı sürdürdük. Bu dönemde sizlerle birlikte uyum içerisinde çalıştık. Aynı azim ve heyecanla Menteşe için çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamda değerli meclis üyelerimize ve belediyedeki tüm çalışma arkadaşlarımıza emekleri ve hizmetleri için teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Menteşe Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı yapıldı
Menteşe Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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