Menemen tarifi! 4 Ağustos Pazartesi Masterchef Menemen nasıl yapılır?

4 Ağustos tarihli Masterchef yarışmasında şefler, yarışmacılardan geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden Menemen yapmalarını istedi. Bu durum, ekran başındaki izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Peki, Masterchef'teki gibi bol lezzetli bir Menemen hazırlamak için hangi malzemelere ihtiyaç var? İşte evde kolayca yapabileceğiniz Menemen tarifi ve lezzeti doruklara taşıyacak ipuçları!

MENEMEN İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

• 2 adet olgun domates (kabukları soyulmuş ve küp şeklinde doğranmış)

• 2 adet yeşil sivri biber (ince doğranmış)

• 2 adet yumurta (çırpılmış)

• 1 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

• 2 yemek kaşığı sıvı yağ

• Tuz

• İsteğe bağlı: 1 adet orta boy kuru soğan (soğanlı tercih edenler için)

• Üzeri için ekstra kaşar peyniri rendesi

MENEMEN NASIL YAPILIR?

Öncelikle sıvı yağı tavaya alıp biberleri ekleyerek kavurmaya başlıyoruz. Eğer menemeninizi soğanlı seviyorsanız, soğanı biberlerden önce yağda hafifçe sotelemeniz yeterli olacaktır. Biberlerin rengi hafifçe değişince doğradığınız domatesleri tavaya alın. Ocağın altını kısarak kapağını kapatın ve domateslerin suyunu salıp çekmesini bekleyin. Eğer domatesler yeterince sulu değilse ve tavaya yapışma ihtimali varsa, çok az miktarda sıcak su ekleyebilirsiniz.

Domatesler iyice piştikten sonra tuz ve isteğe bağlı baharatları (örneğin kekik veya pul biber) ekleyin. Yumurtaları doğrudan tavaya kırabilir veya ayrı bir kapta çırpıp ekleyebilirsiniz. Kaşar peyniriyle lezzet katmak isterseniz, yumurtalarla birlikte ekleyebilirsiniz. Ayrıca menemeninize farklı bir tat vermek isterseniz, biraz sucuk da ekleyebilirsiniz.

MENEMEN KAÇ KALORİDİR?

1 çorba kaşığı dolusu menemen, yaklaşık olarak 28 kalori içermektedir. Bu yemek, protein ve lif bakımından oldukça zengindir ve doyurucu bir öğündür.

KIŞLIK MENEMEN İÇİN MALZEMELER

• 10 kg domates

• 1 kg yeşil biber

• 2 çay bardağı sıvı yağ

• 3 yemek kaşığı tuz

KIŞLIK MENEMEN NASIL YAPILIR?

Yeşil biberleri doğradıktan sonra büyükçe bir tencerede sıvı yağ ile kavurun. Ardından kabukları soyulmuş ve doğranmış domatesleri ekleyin. Domatesleri ilave ettikten sonra güzelce karıştırın ve tencerenin kapağını kapatarak kaynamasını bekleyin. Domates kaynadıktan sonra tuzu ekleyin ve karışımı tekrar karıştırın.

Tencerenin kapağını açık bırakarak menemenin suyunu çekmesini sağlayın. Ortalama 2 saat boyunca kısık ateşte pişirmek, kıvam açısından idealdir. Kaynayan ve kıvam alan karışımı, sıcakken kavanozlara doldurun. Kavanozlar ağzına kadar dolmalı, boşluk kalmamalıdır. Kapağını kapatmadan önce ağız kısmını temiz bir bezle silin. Ardından kapağı kapatıp kavanozu ters çevirin.

Soğuyan kavanozları, serin ve karanlık bir yerde muhafaza edin. Bu tariften yaklaşık 16 adet yarım kiloluk kavanoz elde edebilirsiniz. Not olarak, kavanoz kapaklarını mutlaka yeni alın ve kullanmadan önce 5 dakika kaynatıp iyice kurutun. Eski kapaklar sızdırabilir veya tutmayabilir.