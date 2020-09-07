Menemen nasıl yazılır? TDK'ya göre menemen mi melemen mı? Menemen ne demek?
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Menemen nasıl yazılır? TDK'ya göre menemen mi melemen mı? Menemen ne demek?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "menemen". Peki, menemen nasıl yazılır? TDK'ya göre menemen mi, melemen mı yazılır?

Menemen nasıl yazılır? TDK'ya göre menemen mi melemen mı? Menemen ne demek?
07.09.2020 18:21 | Son Güncelleme: 07.09.2020 18:25

Menemen kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre melemen yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Menemen nasıl yazılır? Melemen mı, menemen mı? TDK'ya göre menemen kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

MENEMEN NASIL YAZILIR? MENEMEN MI, MELEMEN MI?

Melemen nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "Menemen" şeklindedir.

Melemen: Yanlış

Menemen: Doğru

MENEMEN NE DEMEK?

Menemen:

isim

Yumurta, soğan, yeşilbiber ve domatesle yapılan bir yemek:

"Fasulye pilakileri, piyazlar, köfteler, salçalı makarnalar, menemenler, patlıcan kızartmaları neler de neler pişmedi." - Azra Erhat

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