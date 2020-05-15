MENEKŞE SAHİL'DE YASAĞA RAĞMEN DENİZE GİRDİLER
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MENEKŞE SAHİL'DE YASAĞA RAĞMEN DENİZE GİRDİLER

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında denize girmek ve sahilde gezmenin yasaklanmasına rağmen güneşin kendini göstermesiyle bazı vatandaşlar denize girdi.

MENEKŞE SAHİL'DE YASAĞA RAĞMEN DENİZE GİRDİLER
15.05.2020 16:42 | Son Güncelleme: 15.05.2020 16:42

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında denize girmek ve sahilde gezmenin yasaklanmasına rağmen güneşin kendini göstermesiyle bazı vatandaşlar denize girdi. Küçükçekmece Menekşe Sahili'nde sıcak hava nedeniyle vatandaşlar kendini kumsala attı. Bazı vatandaşlar kumsalda otururken, bazıları ise yasak olmasına rağmen denize girdi. Çocuklarını da sahile getiren bazı vatandaşların, maske kullanmadıkları görüldü. Denize giren Metin Kılınç, "Yasak var ama bugün gelelim denize girelim dedik. Kafayı yedik evde dura dura. Biraz da denize girip virüs stresini atalım." dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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