MENEKŞE PLAJI DOLDU TAŞTI
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MENEKŞE PLAJI DOLDU TAŞTI

MENEKŞE PLAJI DOLDU TAŞTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İbrahim MAŞE / İSTANBUL DHAİstanbulda sıcak havadan bunalanlar Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı'na akın etti.

İbrahim MAŞE/ İSTANBUL DHA

İstanbulda sıcak havadan bunalanlar Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı'na akın etti. Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte serinlemek isteyenlerin tercihlerinden biri de Menekşe Plajı oldu. Plaja gelenlerin bazıları çocuklarıyla denizde yüzdü, kimileri de güneşlenmeyi tercih etti. 

Görüntü dökümü:

--------------------Sahilden görüntüDenize girenlerGüneşlenenlerÇocuklardan görüntüGenel ve detaylar

 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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