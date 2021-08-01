MENEKŞE PLAJI DOLDU TAŞTI

İbrahim MAŞE / İSTANBUL DHAİstanbulda sıcak havadan bunalanlar Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı'na akın etti.

İbrahim MAŞE/ İSTANBUL DHA

İstanbulda sıcak havadan bunalanlar Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı'na akın etti. Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte serinlemek isteyenlerin tercihlerinden biri de Menekşe Plajı oldu. Plaja gelenlerin bazıları çocuklarıyla denizde yüzdü, kimileri de güneşlenmeyi tercih etti.

Görüntü dökümü:

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı