Menderesleri ile ünlü Perşembe Yaylası'ndaki kaçak yapılar yıkıldı
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Menderesleri ile ünlü Perşembe Yaylası'ndaki kaçak yapılar yıkıldı

Menderesleri ile ünlü Perşembe Yaylası'ndaki kaçak yapılar yıkıldı
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu'nun doğa harikası menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'ndaki kaçak yapılar yıkıldı.

Ordu'nun doğa harikası menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'ndaki kaçak yapılar yıkıldı.

Aybastı ilçesindeki yaklaşık 2 bin rakımlı Perşembe Yaylası'nda bulunan kaçak yapılarla ilgili çalışma yapıldı.

Bu kapsamda tespit edilen kaçak yapılar, iş makineleriyle yıkıldı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muhteşem doğasıyla Perşembe Yaylası'ndaki menderesleri gelecek kuşaklara aktarmamız gerek. Yaylalarımızda görüntü kirliliğine ve kaçak yapılaşmaya izin yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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