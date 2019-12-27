Menderes Türel'in 'kar maskeli şüpheli' ihbarı, polisi harekete geçirdi
Haberler » Güncel » Menderes Türel'in 'kar maskeli şüpheli' ihbarı, polisi harekete geçirdi - Haber

Menderes Türel'in 'kar maskeli şüpheli' ihbarı, polisi harekete geçirdi

ANTALYA'da sabah yürüyüşü yaparken kar maskeli ve kamuflajlı birini fark eden Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'in ihbarı üzerine harekete geçen polis, çevrede arama yaptı.

27.12.2019 11:03 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:03
Menderes Türel'in 'kar maskeli şüpheli' ihbarı, polisi harekete geçirdi

ANTALYA'da yürüyüşü yaparken kar maskeli ve kamuflajlı birini fark eden Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı 'in ihbarı üzerine harekete geçen , çevrede arama yaptı. Şüphelinin motosiklete binip, gözden kaybolduğu belirlendi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. Sabah sporu için evden çıkan Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel, evinin yakınında kamuflajlı ve kar maskeli birisi olduğunu fark etti. Türel, bunun üzerine evinin yakınındaki polis noktasına ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye, çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bulvar üzerinde ve ara sokaklarda arama yapan polis, sonuç alamadı.Güvenlik kameralarını takibe alan polis, kamuflajlı ve kar maskeli kişinin motosiklete binip, gözden kaybolduğunu belirledi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler