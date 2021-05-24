Menderes Belediyesi'nden depremzedelere müjde
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Menderes Belediyesi'nden depremzedelere müjde

Menderes Belediyesi'nden depremzedelere müjde
Bültenler - Haberler | Güncel

Menderes Belediyesi Mayıs Ayı Olağan İkinci Toplantısı'na Gümüldür imar planları damgasını vurdu. Yıllardır beklenen imar planları meclis üyelerinin oy birliğiyle onaylandı.

Gümüldürlü vatandaşların yıllardır beklediği imar planları Menderes Belediyesi Mayıs Ayı Olağan İkinci Toplantısı'nda onaylandı. Oy birliğiyle onaylanan imar planları İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde görüşülecek. Onay sürecinin tamamlanmasının ardından bölgede yapılaşmanın önü açılacak.

1 yıl önce çalışmalar başlamıştı

Onaylanan imar planlarıyla ilgili açıklamada bulunan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, " İzmir depreminde ilçemizde en büyük hasar Gümüldür'de oluşmuş ve Gümüldürlü hemşehrilerimiz büyük mağduriyet yaşamıştı. Zaten yıllardır bölgenin imar planının yapılmaması nedeniyle büyük sıkıntılar vardı. Göreve geldiğimizde vatandaşlarımıza bölgenin imar planlarını yapacağımıza dair söz vermiştik ve geçtiğimiz yıl plan çalışmalarını başlatmıştık. Depremin yarattığı mağduriyet ise ne kadar doğru bir adım attığımızı göstermiş oldu. Eğer deprem sonrası bu planlara başlasaydık süreç çok uzayacaktı, ancak plan çalışmalarına 1 yıl önce başlamanın büyük artısını gördük ve bu sayede son meclisimizde planların onaylanmasını sağladık" dedi.

13 yıldır bekleniyordu

Gümüldür planlarının 2008 yılından itibaren gündemde olduğunu ancak bugüne kadar her gelen yönetimin vaatten öteye geçemediğini kaydeden Başkan Kayalar, " 13 yıldır kanayan bir yaraydı. Biz bu yarayı saracağımızın sözünü vermiştik ve bu sözümüzü de tuttuk. Onaylı yüz binlik planlara bağlı olarak 25 bin, 5 bin ve bin ölçekli uygulama imar planları çalışmalarını yerine getirdik. Meclisimize sunduğumuz planlar oy birliğiyle kabul edildi. Tüm meclis üyelerimize de teşekkür ederim. 25 bin ve 5 bin ölçekli planların onama yetkisi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde. Öneri planı olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sunulacak planların onaylanma sürecinin ardından plan koşullarına uygun olarak yapılaşmanın önü açılacak, vatandaşlarımızın yıllardır yaşadığı mağduriyet sona erecek. Tüm Gümüldürlü hemşehrilerime ve ilçemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler

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