Mendebur Lemur kimdir? Mendebur Lemur hayatı ve biyografisi! Mendebur Lemur kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Mendebur Lemur, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Mendebur Lemur hakkında merak edilenler. Mendebur Lemur hayatı ve biyografisi. Mendebur Lemur kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Mendebur Lemur merak konusu oldu. İşte Mendebur Lemur hakkında merak edilen Mendebur Lemur kimdir, Mendebur Lemur hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

MENDEBUR LEMUR KİMDİR?

Asıl ismi Hakan olan Mendebur Lemur 1998 yılında İstanbul'da doğmuş ve şu an Bursa'da yaşamaktadır. 2019 yılı itibari ile 21 yaşında olan Mendebur Lemur'un kendisinden 3 yaş küçük Harun adında bir erkek kardeşi ve birde ablası var. Kocaeli Üniversitesi'nde üniversite eğitimini tamamlayan Mendebur Lemur YouTuber'lığın yanı sıra Twitch'te de yayın açmaktadır. Canlı olarak yayın yapılan Twitch platformunda kötü olduğuna dair sıkça eleştiri alan Mendebur Lemur, oyun konusunda zaten yeteneksiz olduğunu belirtiyor. 6 Aralık 2015 tarihinden beri Youtube'da aktif bir şekilde takipçilerinin karşısında olan Mendebur Lemur, eğlenceli videoların yanında teknolojik ürünleri de tanıtan içerikler hazırlıyor.

YouTube'ta 2 milyon takipçisi olan Mendebur Lemur'un videoları ise ortalama 200 bin görüntülenme alıyor. Geçimini sağlamak için genellikle serbest olarak çalışıp yani freelance işler yaptığını belirten Mendebur Lemur'un Twitch platformunda ise 14 bini aşkın takipçisi bulunuyor. Mendebur Lemur'un Twitch platformundaki içerikleri ise ortalama 67 bin civarında görüntülenme alıyor. Mendebur Lemur'un Instagram'da 194 bini aşkın takipçisi bulunuyor paylaşımları ise ortalama 20 bin beğeni alıyor.