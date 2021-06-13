Menajerimi Ara yeni bölüm canlı yayın HD izle! Menajerimi Ara 41. bölüm full izle! Menajerimi Ara 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı

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MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dicle'nin oyuncusu Fırat'ın sette Ceyda'nın oyuncusu Görkem'e saldırması Dicle ve Ceyda arasındaki iplerin bir kez daha gerilmesine sebep olur. Fırat'ın geride bıraktığı alkol probleminin yeniden nüksetmesinden şüphelenen Dicle, ne yapacağını bilemez. Öte yandan Barış, Aydın'ın başına açtığı bela yüzünden hiç istemediği bir durumla karşı karşıya kalır. Peride'nin oyuncusu Nurten, torunu Su'yu seti sırasında Peride'ye emanet eder. 14 yaşındaki genç kız, kısa sürede Peride'yi delirtmeyi başarır. Bununla beraber, usta oyuncu Defne Yalnız, yıllar içinde sektörün yaşadığı dönüşümden rahatsız olurken geçmişe özlem duymaktan kendini alıkoyamaz. Peride, oyuncusunun yaşadığı hayal kırıklığını telafi etmek için elinden geleni yapar. Kıraç ise menajerliğini yaptığı ünlü rapçi Ozbi'yi reklam kampanyasına ikna etmek için zekice bir plan yapar. Aynı gün yayınlanarak rakip olacak dizilerde yer alan Jülide ve Arzu, ilk bölüm heyecanı yaşarken ikisi de aynı anda menajerleri Çınar'ın ilgi ve alakasına ihtiyaç duyunca ortalık karışır.

MENAJERİMİ ARA CANLI İZLE (20.00)

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