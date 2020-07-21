Menajerimi Ara ilk tanıtımı yayımlandı! Menajerimi Ara konusu ve oyuncuları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Menajerimi Ara ilk tanıtımı yayımlandı! Menajerimi Ara konusu ve oyuncuları

Star TV'nin iddialı yapımlarından olan Menajerimi Ara dizisinin ilk tanıtım filmi ekrana geldi. Call My Agent adlı projeden uyarlanan dizide Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman gibi isimler yer alıyor. Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kim?

21.07.2020 14:57 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:04

Menajerimi Ara dizisi konusu ile dikkat çekiyor. Oyuncu ve menajerlerin dünyasını gözler önüne serecek olan yapım için geri sayım başladı. Bir ajans içinde geçen hikaye, izleyeni menajer ve asistanların dünyasına kilitleyecek. İşte, Menajerimi Ara dizisi detayları...

MENAJERİMİ ARA KONUSU NEDİR?

Dizide; İstanbul'a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle'nin spot ışıklarının altında, ego savaşlarının, hırsların, şöhretin, paranın, umutların, büyük hayal kırıklıklarının bir arada yer aldığı, oyuncuların ve menajerlerin dünyasında var olma hikayesi anlatılacak.

Menajerimi Ara ilk tanıtımı yayımlandı! Menajerimi Ara konusu ve oyuncuları

Menajer ve asistanlarının telaşlı anlarına tanık olunacak dizide, Ego Ajans'ın renkli ekibiyle tanışmaya hazır olun!

Menajerimi Ara ilk tanıtımı yayımlandı! Menajerimi Ara konusu ve oyuncuları

MENAJERİMİ ARA OYUNCULARI

İzleyicilerin beklentilerini yükselten Menajerimi Ara dizisi, Call My Agent'ın yerli uyarlamaıs olarak karşımıza çıkıyor. Dizinin senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor. Kadrosunda ise; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Menajerimi Ara ilk tanıtımı yayımlandı! Menajerimi Ara konusu ve oyuncuları
Menajerimi Ara ilk tanıtımı yayımlandı! Menajerimi Ara konusu ve oyuncuları

İlgili Haberler

Kırmızı Oda ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda dizi oyuncuları kim? Kırmızı Oda konusu nedir?
Kırmızı Oda ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda dizi oyuncuları kim? Kırmızı Oda konusu nedir?
Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi konusu nedir? Hürkuş: Göklerdeki Kahraman oyuncuları ve fragmanı
Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi konusu nedir? Hürkuş: Göklerdeki Kahraman oyuncuları ve fragmanı
Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020 - 2021 eğitim öğretim takvimi
Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020 - 2021 eğitim öğretim takvimi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur Ekonomi
Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın Magazin
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun Politika
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi Magazin
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin bahçesine güneş panelleri kurdu Ekonomi
Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin bahçesine güneş panelleri kurdu
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor Ekonomi
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuya ilişkin bilinmeyenleri anlattı
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuya ilişkin bilinmeyenleri anlattı
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Ukrayna'da 20 yolcuyu rehin alan saldırganın yetkililerden isteği 'Yok artık' dedirtti
Ukrayna'da 20 yolcuyu rehin alan saldırganın yetkililerden isteği "Yok artık" dedirtti
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Fatih Terim'in yardımcısı Ümit Davala, Antalyaspor maçıyla birlikte Galatasaray'dan ayrılacak
Fatih Terim'in yardımcısı Ümit Davala, Antalyaspor maçıyla birlikte Galatasaray'dan ayrılacak
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
İngiltere'de Kraliçe'nin muhafızları koronavirüs nedeniyle işten çıkarılıyor
İngiltere'de Kraliçe'nin muhafızları koronavirüs nedeniyle işten çıkarılıyor
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
Katil evlat, emniyete gidip kendini ihbar etti: Annemi öldürdüm
Katil evlat, emniyete gidip kendini ihbar etti: Annemi öldürdüm
İş arayanların adresi LinkedIn, 960 kişiyi işten çıkaracak
İş arayanların adresi LinkedIn, 960 kişiyi işten çıkaracak
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Deniz Seki Hande Yener Tuğba Özerk Huysuz Virjin
Spor Ali Koç Tamer Tuna Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Muğla Avrupa Ak Parti
Şu an buradasınız: Menajerimi Ara ilk tanıtımı yayımlandı! Menajerimi Ara konusu ve oyuncuları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 15:05:14. #1.14#
title