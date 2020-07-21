Menajerimi Ara ilk tanıtımı yayımlandı! Menajerimi Ara konusu ve oyuncuları Star TV'nin iddialı yapımlarından olan Menajerimi Ara dizisinin ilk tanıtım filmi ekrana geldi. Call My Agent adlı projeden uyarlanan dizide Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman gibi isimler yer alıyor. Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kim?

Menajerimi Ara dizisi konusu ile dikkat çekiyor. Oyuncu ve menajerlerin dünyasını gözler önüne serecek olan yapım için geri sayım başladı. Bir ajans içinde geçen hikaye, izleyeni menajer ve asistanların dünyasına kilitleyecek. İşte, Menajerimi Ara dizisi detayları...

MENAJERİMİ ARA KONUSU NEDİR?

Dizide; İstanbul'a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle'nin spot ışıklarının altında, ego savaşlarının, hırsların, şöhretin, paranın, umutların, büyük hayal kırıklıklarının bir arada yer aldığı, oyuncuların ve menajerlerin dünyasında var olma hikayesi anlatılacak.

Menajer ve asistanlarının telaşlı anlarına tanık olunacak dizide, Ego Ajans'ın renkli ekibiyle tanışmaya hazır olun!

MENAJERİMİ ARA OYUNCULARI

İzleyicilerin beklentilerini yükselten Menajerimi Ara dizisi, Call My Agent'ın yerli uyarlamaıs olarak karşımıza çıkıyor. Dizinin senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor. Kadrosunda ise; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.