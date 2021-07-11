Menajerimi Ara final canlı izle! Menajerimi 45. Bölüm (final) fragmanı izle! Menajerimi Ara 44. bölüm izle

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MENAJERİMİ ARA 44. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kıraç, Çınar ve Peride olmadan da Ego Ajans'ı ayakta tutabildiğine inanan Ceyda, ajansa maddi olarak zarar vermeden üç menajerden kurtulmanın hukuksal yollarını araştırmaya başlar. Sinan tarafından da yarı yolda bırakılan Dicle, artık tamamen hayali olan yönetmenliğin peşinden gitmeye karar verir. Organizatör Ahmet, Rusya'nın en büyük mücevher markasının lansmanının yapılacağı haberini Kıraç ve Çınar'a verirken bu lansman için Yasemin Allen, Murat Dalkılıç ve Didem Kınalı'nın katılımı istenir. Kıraç, Çınar ve Peride bu isimlerin peşine düşerken lansman gecesinde beklenmedik olaylar yaşanır. Barış Ceyda'yla çalışmaya başladıktan sonra projeden projeye koşmaya başlarken Dicle'yle aralarındaki gerginlik sürer.

MENAJERİMİ ARA 45. BÖLÜMDE(FİNAL) NELER OLACAK?

Kıraç'ın polisler tarafından apar topar götürülmesi herkese büyük bir şok yaşatır. Yaşanan büyük karmaşanın ardından Kıraç aklanır. Süper Ego ve Ceyda, son bir savaş için karşı karşıya gelir. Yeni bir uluslararası projeye oyuncularını sokmayı başaran taraf, Ego Ajans'ın sahibi olacaktır. Verilen büyük emeklerin ve çabaların ardından Ego Ajans'ın kaderini belirleyecek gelişmeler yaşanır. Herkes için yeni bir dönem başlarken Dicle ve Barış, aralarındaki buzları eritirler.

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