Menajerimi Ara Canlı izle! Star TV Menajerimi Ara yeni bölüm canlı izle! Menajerimi Ara full HD izleme linki!

Star TV ekranlarında başlayan Menajerimi Ara dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kimler? Ekranların sevilen dizisi Menajerimi Ara bugün Star TV'de başlıyor. Menajerimi Ara canlı izle! Menajerimi Ara son bölüm canlı izleme linki! Menajerimi Ara Star TV 27. yeni bölüm canlı izle! Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak? Menajerimi Ara Star Tv izle! İşte detaylar haberimizde…

MENAJERİMİ ARA CANLI İZLE STAR TV!

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dicle'yle çıkan haberlerin ardından Barış'ın yapacağı hamleler herkes için işleri daha çok zorlaştırır. Feris'in hamileliğini öğrenen Serkan, bunun üzerine ona yaklaşmanın yollarını arar. Barış'ın annesi Ayla'nın gelişi ise Dicle ve Barış'ı etkiler. Çınar ve Feris, yeni işleri için gizli planlar yaparken sürpriz bir isme yakalanırlar. Bu durum, Feris'in kendisiyle ilgili bir gerçeği itiraf etmesine neden olur. Dicle'nin, Ömer'le yapacağı sürpriz görüşme hiç beklenmedik olayların yaşanmasına sebep olur. Kıraç, bir oyuncusunun tiyatro provasında yaşadığı krizi çözmeye çalışırken, ajansın gündemindeki tazminat meselesi herkesi karşı karşıya getirir. Bu duruma sebep olan kişiyle ilgili yapacakları hamle ise merak konusu olur.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM İZLE!

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Menajerimi ara dizisinin yeni bölümü bu akşam 14 Şubat Pazar 2021 günü saat 20:00 'da ekranlara gelecek. Dizi normalde salı günü yayınlanıyordu. Fakat artık günü değişti ve yeni günü pazar oldu.

MENAJERİMİ ARA OYUNCU KADROSU

Kıraç Özdal (Barış Falay): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Dicle'nin babasıdır, ancak bunu karısı Mayda da dâhil olmak üzere herkesten gizli tutmaya çalışır.

Feris Dikmen (Canan Ergüder): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Özgüveni yüksek ve sert bir kişilik. Dicle'nin patronu.

Çınar Bilgin (Fatih Artman): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Duygusal bir yapısı vardır. Bu duygusallık iş ilişkilerine de yansır ve müşterilerine arkadaş olarak yaklaşmaya meyillidir.

Serkan Tahtacı (Serhat Teoman): ABD'den yurda geri dönüş yapan eski Ego ajans menajeri. Berlin Ajans'ın sahibi. Kıraç'la anlaşamazlar. Daha sonra Mayda'nın babasından Ego Ajans'ı satın alıp iki ajansı birleştirme kararı alır.

Dicle Ertem (Ahsen Eroğlu): Feris'in asistanı. Antalya'da büyümüş, babası tarafından ilgi görmeyen bir kız. Annesini ve kendisini terk ettiği için babasını affedemiyor ancak İstanbul'a gelip Ego ajansında çalışmaya başlayarak kendini ona kanıtlamaya çalışıyor. Sonradan menajer olur.

Barış Havas (Deniz Can Aktaş): Feris'in menajerliğini yaptığı oyunculardan biri. Yeni bir yetenek.

Peride Şener (Ayşenil Şamlıoğlu): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Menajerler arasında en tecrübelisi ve genellikle Yeşilçam'dan oyunculara menajerlik yapıyor.

Emrah (Semi Sırtıkkızıl): Çınar'ın asistanı. Neşeli ve dedikoducu bir yapısı var.

Gülin (Gamze Karaduman): Kıraç'ın asistanı. Kıraç'a çok sadık ve gözü ondan başka bir şey görmüyor.

Jülide (Nazlı Senem Ünal): Ego Ajans'ın sekreteri. Aynı zamanda oyunculuk hayali var.

Mayda (Aslı Mavitan): Kıraç'ın eşi. Ajans'ın Ceylan'dan sonra Serkan'dan önceki patronu.

Beren (Yaprak Medine): Mayda'nın kızı.

Leyla (Pınar Ünsal): Dicle'nin annesi.

Meral (Buse Sinem İren): Dicle'nin çocukluk arkadaşı.

Bekir (Bedir Bedir): Ajans'ın çaycısı.

Aydın (İdeal Beran Kotan): Barış'ın abisi.

Ece (Duygu Şen): Magazin muhabiri.

MENAJERİMİ ARA 27. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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