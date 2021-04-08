Menajerimi Ara 33. bölüm fragmanı izle! Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı izle! Menajerimi Ara son bölümde neler oldu?

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MENAJERİMİ ARA 33. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dicle ve Ayla arasındaki gerilim artarken Barış, annesi ve Dicle arasında kalır. Feris'in oyuncusunun bitmek bilmeyen hıçkırık krizi sette işlerin karışmasına sebep olur. Peride'nin temsil ettiği Selda Alkor ile Çınar'ın oyuncusu ve seslendirme sanatçısı yeni bir projeye hazırlanırken basında çıkan haberler herkesi derinden üzer. Yaşanan beklenmedik gelişmeler menajerleri bir kez daha büyük bir krizle karşı karşıya getirir. Serkan'ın boşanma davası Feris'le bir adım daha yakınlaşmalarına sebep olur. Ayla, Dicle konusunda Feris'ten yardım ister. Feris'in tutumu merakla beklenirken, Ceyda'nın olaya müdahil oluşu her şeyi değiştirir. Dicle ise Barış için sürpriz bir hamlede bulunur. Ceyda'nın hem Barış'la hem de Kıraç'la ilgili üst üste yaptığı hamleler kafaları karıştırırken Serkan, Ceyda ve Kıraç arasında kimsenin bilmediği bir savaş başlar.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM İZLE!



MENAJERİMİ ARA 33. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!