Menajerimi Ara 2. Bölüm Fragman
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Menajerimi Ara 2. Bölüm Fragman

Yayınlandığı ülkelerde izlenme rekorları kıran 'Call My Agent' isimli dizi, çok yakında yeni adı ve birbirinden sürpriz oyuncularıyla Star Tv'de başlayacak.

26.08.2020 09:43 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:48

Yayınlandığı ülkelerde izlenme rekorları kıran 'Call My Agent' isimli dizi, çok yakında yeni adı ve birbirinden sürpriz oyuncularıyla Star Tv'de başlayacak. 'Ay Yapım' imzalı proje; bir menajerlik şirketini merkeze alıp, eğlence dünyasının perde arkasını anlatacak.

Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini, daha önce Star Tv ekranlarında fırtınalar estiren Medcezir, Ufak Tefek Cinayetler, Cesur ve Güzel gibi projeleri yöneten Ali Bilgin üstlenecek.

YAPIM EKİBİ

YAPIM: AY YAPIM

YAPIMCI: KEREM ÇATAY

YÖNETMEN: ALİ BİLGİN

SENARYO YAZARI: YELDA EROĞLU,YEŞİM ÇITAK

İDARİ YAPIMCI: ALİ DEMİR

2. YÖNETMEN: ELİF TURGAY

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: SELİM DEMİRATAR

SANAT YÖNETMENİ: İSMAİL DURMAZ

MÜZİK: SAKİ ÇİMEN,UĞUR ATEŞ

OYUNCULAR

KIRAÇ: BARIŞ FALAY

FERİS: CANAN ERGÜDER

ÇINAR: FATİH ARTMAN

DİCLE: AHSEN EROĞLU

BARIŞ: DENİZ CAN AKTAŞ

PERİDE: AYŞE NİL ŞAMLIOĞLU

BEREN: YAPRAK MEDİNE

GÜLİN: GAMZE KARADUMAN

JÜLİDE: NAZLI SENEM ÜNAL

EMRAH: SEMİ SIRTIKKIZIL

BEKİR: BEDİR BEDİR

MAYDA: ASLI MAVİTAN

LEYLA: PINAR ÜNSAL

MERAL: BUSE SİNEM İREN

ECE: DUYGU ŞEN

SEDEF: MELİSA SEDA

Menajerimi Ara 2. Bölüm Fragman

Kaynak: DailyMotion.com

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