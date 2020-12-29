Menajerimi Ara 19. bölüm fragmanı izle! Menajerimi Ara oyuncuları! Menajerimi Ara son bölüm izle!

Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın yaptığı, senaryosu Ekin Atalar tarafından kaleme alınan Türk yapımı televizyon dizisi Menajerimi Ara 19. bölüm fragmanı izle! Menajerimi Ara oyuncuları! Menajerimi Ara son bölüm izle!

MENAJERİMİ ARA HANGİ GÜN?

Star TV ekranlarında her Pazar saat 20:00'da yayınlanan Menajerimi Ara bu hafta tekrar bölümü ile sizlerle olacak.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM ÖZETİ

Ego Ajans'ta durumlar kötüye giderken Mayda'nın yapacağı hamleler ajanstaki bütün dengeleri değiştirir. Feris oyuncusunun ehliyet krizini çözmek için ilginç yöntemler denerken Kıraç temsil ettiği senaristin yazdığı işleri satmak için sürpriz yollara başvurur. Bir marka, kampanya yüzü tercihlerinde Feris ve Dicle'yi rekabete sürükler ve bu durum Barış ve Emir'i de karşı karşıya getirir. Bu kampanyanın sonucu, Barış ve Dicle arasında beklenmedik gelişmelere sebep olur. EGO Ajans'ın geleneksel yılbaşı partisi herkes için bir dönüm noktası olur. Beklenmedik olayların yaşandığı bu gecede Dicle ve Barış yeni bir sayfa açarken, Kıraç hiç istemediği bir gerçekle yüzleşir.

MENAJERİMİ ARA OYUNCULARI

Kıraç: Barış Falay

Feris: Canan Ergüder

Çınar: Fatih Artman

Serkan: Serhat Teoman

Dicle: Ahsen Eroğlu

Barış: Deniz Can Aktaş

Emir: Burak Tozkoparan

Peride: Ayşe Nil Şamlıoğlu

Beren: Yaprak Medine

Gülin: Gamze Karaduman

Jülide: Nazlı Senem Ünal

Emrah: Semi Sırtıkkızıl

Bekir: Bedir Bedir

Mayda: Aslı Mavitan

Leyla: Pınar Ünsal

Meral: Buse Sinem İren

Ece: Duygu Şen