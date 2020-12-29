Menajerimi Ara 19. bölüm fragmanı izle! Menajerimi Ara oyuncuları! Menajerimi Ara son bölüm izle!
Drama ve komediyi harmanlayan dizi, prestijli bir yetenek ajansında dört menajerin asistanlarıyla birlikte yaşadıklarını merkeze alıyor. Menajerimi Ara 19. bölüm fragmanı izle! Menajerimi Ara oyuncuları! Menajerimi Ara son bölüm izle!
Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın yaptığı, senaryosu Ekin Atalar tarafından kaleme alınan Türk yapımı televizyon dizisi Menajerimi Ara 19. bölüm fragmanı izle! Menajerimi Ara oyuncuları! Menajerimi Ara son bölüm izle!
MENAJERİMİ ARA HANGİ GÜN?
Star TV ekranlarında her Pazar saat 20:00'da yayınlanan Menajerimi Ara bu hafta tekrar bölümü ile sizlerle olacak.
MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM ÖZETİ
Ego Ajans'ta durumlar kötüye giderken Mayda'nın yapacağı hamleler ajanstaki bütün dengeleri değiştirir. Feris oyuncusunun ehliyet krizini çözmek için ilginç yöntemler denerken Kıraç temsil ettiği senaristin yazdığı işleri satmak için sürpriz yollara başvurur. Bir marka, kampanya yüzü tercihlerinde Feris ve Dicle'yi rekabete sürükler ve bu durum Barış ve Emir'i de karşı karşıya getirir. Bu kampanyanın sonucu, Barış ve Dicle arasında beklenmedik gelişmelere sebep olur. EGO Ajans'ın geleneksel yılbaşı partisi herkes için bir dönüm noktası olur. Beklenmedik olayların yaşandığı bu gecede Dicle ve Barış yeni bir sayfa açarken, Kıraç hiç istemediği bir gerçekle yüzleşir.
MENAJERİMİ ARA OYUNCULARI
Kıraç: Barış Falay
Feris: Canan Ergüder
Çınar: Fatih Artman
Serkan: Serhat Teoman
Dicle: Ahsen Eroğlu
Barış: Deniz Can Aktaş
Emir: Burak Tozkoparan
Peride: Ayşe Nil Şamlıoğlu
Beren: Yaprak Medine
Gülin: Gamze Karaduman
Jülide: Nazlı Senem Ünal
Emrah: Semi Sırtıkkızıl
Bekir: Bedir Bedir
Mayda: Aslı Mavitan
Leyla: Pınar Ünsal
Meral: Buse Sinem İren
Ece: Duygu Şen