Menajerimi Ara 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 12. bölüm izle! Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kim? Menajerimi Ara konusu

Menajerimi Ara Star TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Menajerimi Ara 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 12. bölüm kesintisiz izle!

Star TV ekranlarında başlayan Menajerimi Ara dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kimler? Menajerimi Ara konusu ne merak edildi. Menajerimi Ara 12. bölüm izle! Menajerimi Ara 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dicle, gerçeklerin ortaya çıkma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Sırlarının bir kişi tarafından açığa çıktığını öğrenen Kıraç, bir yandan sırrı saklamak için her şeyi göze alırken diğer yandan gizemli kişiyi bulmak için harekete geçer. Çınar'ın oyuncusu Aslı'nın babasıyla arasında yaşananlar magazin gündemini sarsınca işler içinden çıkılmaz bir hale gelir. Bütün ajans, bu büyük krizi çözmeye çalışırken gerçeklerin ortaya çıkışı herkesi derinden etkileyecektir. Dicle, Emir ve Barış arasında yaşanacak sürpriz gecede gerginlik zirveye tırmanırken, herkes gerçek duygularıyla yüzleşmek zorunda kalır. Buse'yi diziden kovdurmakla Kıraç'ı korumak arasında bir seçim yapmak zorunda olan Dicle'nin yapacağı hamle herkes için yepyeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Sırrı bilen gizemli kişinin kim olduğu ise merak konusudur.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM İZLE...

MENAJERİMİ ARA 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Menajerimi ara bugün 8 Kasım akşam saat 20:00 'da ekranlara gelecek. Menajerimi ara dizisinin 13. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

MENAJERİMİ ARA 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Menajerimi ara dizisinin yeni bölümü bu akşam 8 Kasım Pazar 2020 günü saat 20:00 'da ekranlara gelecek. Dizi normalde salı günü yayınlanıyordu. Fakat artık günü değişti ve yeni günü pazar oldu.

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

MENAJERİMİ ARA OYUNCU KADROSU

Emrah (Semi Sırtıkkızıl): Çınar'ın asistanı. Neşeli ve dedikoducu bir yapısı var.

Gülin (Gamze Karaduman): Kıraç'ın asistanı. Kıraç'a çok sadık ve gözü ondan başka bir şey görmüyor.

Jülide (Nazlı Senem Ünal): Ego Ajans'ın sekreteri. Aynı zamanda oyunculuk hayali var.

Bekir (Bedir Bedir): Ego Ajans'ın çaycısı.

Ece (Duygu Şen): Magazin muhabiri.

Mayda (Aslı Mavitan): Kıraç'ın eşi.

Beren (Yaprak Medine): Mayda'nın kızı.

Leyla (Pınar Ünsal): Dicle'nin annesi.

Meral (Buse Sinem İren): Dicle'nin çocukluk arkadaşı.

Sedef (Melisa Seda): Dicle'nin eski ev arkadaşı.

Aydın (İdeal Beran Kotan): Barış'ın abisi.

Ceylan (Nurhan Özenen): Ego Ajans'ın sahibi olan eşi Nadir'in tatile çıkıp ölmesi sebebiyle ajansın yeni patronu olmuştur. Yüzde 60 hisse sahibidir.

Nejat (Erol Ozan Ayhan): Feris'in liseden arkadaşı ve vergi müfettişi.