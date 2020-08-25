Menajerdi şarkıcı oldu
Yıllardır sanat dünyasında menajer ve organizatör olarak görev alan Serap Savcı, BySergio Production etiketiyle ilk şarkısını çıkardı.
25.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:56
Fuat Özdemir'in söz ve müziğini yazdığı "İstanbul Yanıyor" adlı şarkıyla müzik dünyasına "Merhaba" diyen Serap Savcı,& ; kısa sürede büyük ilgi gördü.Bugüne kadar birçok ünlü isimle büyük organizasyonlara imza atan Serap Savcı; hayalimde hep müzik vardı.Birçok yerli ve yabancı ünlü isimlerle çok güzel organizasyonlara imza attım. Arkadaşlarımın da desteğiyle müzik dünyasına da artık& ; adım attım.Güzel bir işe imza attığımızı düşünüyorum.Bundan sonra üzerine koyarak bu yolda ilerlemek istiyorum dedi.
Kaynak: Snob Magazin