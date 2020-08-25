Menajerdi şarkıcı oldu Yıllardır sanat dünyasında menajer ve organizatör olarak görev alan Serap Savcı, BySergio Production etiketiyle ilk şarkısını çıkardı.

Fuat Özdemir'in söz ve müziğini yazdığı "İstanbul Yanıyor" adlı şarkıyla müzik dünyasına "Merhaba" diyen Serap Savcı,& ; kısa sürede büyük ilgi gördü.Bugüne kadar birçok ünlü isimle büyük organizasyonlara imza atan Serap Savcı; hayalimde hep müzik vardı.Birçok yerli ve yabancı ünlü isimlerle çok güzel organizasyonlara imza attım. Arkadaşlarımın da desteğiyle müzik dünyasına da artık& ; adım attım.Güzel bir işe imza attığımızı düşünüyorum.Bundan sonra üzerine koyarak bu yolda ilerlemek istiyorum dedi.

Kaynak: Snob Magazin