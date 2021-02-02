Menajer Özgür Aras, Bülent Serttaş'ın dans eden Didem'e niye bakmadığını anlattı

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Her pazartesi Milyon TV'de yayınlanan Özgür Aras, Can Bozoklar ve Sibel Arna'nın yorumculuk yaptığı Üçü Her Yerde programının dün yayınlanan bölümünde Bülent Serttaş ve oryantal Didem'in olayı konuşuldu.

DİDEM, OLAYI YANLIŞ ANLAYIP SERTTAŞ'A YÜKLENDİ

Geçtiğimiz akşam canlı olarak yayınlanan programda gündemdeki haberler yorumlanırken Özgür Aras, hafta sonu çok konuşulan Bülent Serttaş ve Oryantal Didem'in olayının başka bir organizasyona dayandığını söyledi. Özgür Aras'ın aktardığına göre geçtiğimiz aylarda planlanan bir kına organizasyonunda sahne alacak iki sanatçı Bülent Serttaş ve Oryantal Didem'di.

Oryantal Didem planlanan organizasyon saatine göre geç gelince organizatör tarafından sahneden erken indirildi. Bu durum karşısında deliye dönen Oryantal Didem kuliste, Bülent Serttaş'ın kendisini sahneden indirdiğini düşünerek deliye döndü. Oryantal Didem'in sözlerini duyan Bülent Serttaş ise Oryantal Didem'e çok kırıldı ve tepkisini böyle gösterdi.