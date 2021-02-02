Menajer Özgür Aras, Bülent Serttaş'ın dans eden Didem'e niye bakmadığını anlattı
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Menajer Özgür Aras, Bülent Serttaş'ın dans eden Didem'e niye bakmadığını anlattı

02.02.2021 15:54 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:26

İbo Show'a konuk olan Bülent Serttaş'ın oryantal Didem karşısında dans ederken kafasını başka yöne çevirmesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü isimlerin menajerliğini yapan Özgür Aras, olayın iç yüzünü anlattı.

Her pazartesi Milyon TV'de yayınlanan Özgür Aras, Can Bozoklar ve Sibel Arna'nın yorumculuk yaptığı Üçü Her Yerde programının dün yayınlanan bölümünde Bülent Serttaş ve oryantal Didem'in olayı konuşuldu.

DİDEM, OLAYI YANLIŞ ANLAYIP SERTTAŞ'A YÜKLENDİ

Geçtiğimiz akşam canlı olarak yayınlanan programda gündemdeki haberler yorumlanırken Özgür Aras, hafta sonu çok konuşulan Bülent Serttaş ve Oryantal Didem'in olayının başka bir organizasyona dayandığını söyledi. Özgür Aras'ın aktardığına göre geçtiğimiz aylarda planlanan bir kına organizasyonunda sahne alacak iki sanatçı Bülent Serttaş ve Oryantal Didem'di.

Menajer Özgür Aras, Bülent Serttaş'ın dans eden Didem'e niye bakmadığını anlattı

Oryantal Didem planlanan organizasyon saatine göre geç gelince organizatör tarafından sahneden erken indirildi. Bu durum karşısında deliye dönen Oryantal Didem kuliste, Bülent Serttaş'ın kendisini sahneden indirdiğini düşünerek deliye döndü. Oryantal Didem'in sözlerini duyan Bülent Serttaş ise Oryantal Didem'e çok kırıldı ve tepkisini böyle gösterdi.

Menajer Özgür Aras, Bülent Serttaş'ın dans eden Didem'e niye bakmadığını anlattı
Menajer Özgür Aras, Bülent Serttaş'ın dans eden Didem'e niye bakmadığını anlattı
Haber Yorumları (4)
ALMANYALI: DANSÖZE BAKMAK COK GÜNAH ZINANUN YARISI SAYILIR
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SON OSMANLI: Allah için de biri çıkıp dansoze bakmak günahtır desin. Haramdır . Öyle bir algı oldu ki haram işlememek ayıp sayılır oldu. Yazık!
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ABDULHAMİT: “İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki, dininin gereklerini yerine getirme konusunda sabırlı/dirençli davranıp Müslümanca yaşayan kimse, avucunda ateş tutan kimse gibi olacaktır. ” (Tirmizî, Fiten, 73; Ebu Davud, Melahim, 17).
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