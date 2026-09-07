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YÖK Becayiş Başvuruları Tamamlandı: Gözler Sonuçlarda

YÖK Becayiş Başvuruları Tamamlandı: Gözler Sonuçlarda
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Devlet üniversitelerindeki idari personelin kurumlar arası karşılıklı naklen ataması için başvurular 5-21 Ağustos'ta alındı. Sonuçların açıklanacağı tarih ve saat için resmi duyuru bekleniyor.

Devlet üniversitelerinde görev yapan idari personelin kurumlar arası karşılıklı naklen atanması (becayiş) için başvuru süreci 5-21 Ağustos 2026 tarihlerinde tamamlandı. Başvurularda adaylara en fazla 3 tercih hakkı verildi ve başvurular değerlendirmeye alındı.

Sonuçların 7 Eylül 2026 Pazartesi günü açıklanabileceği sosyal medyada paylaşıldı. Ancak YÖK tarafından sonuçların hangi saatte erişileceğine dair resmi bir duyuru yapılmadı. Bu nedenle 7 Eylül tarihi kesinleşmiş bir takvim olarak görülmüyor. Resmi açıklamanın ardından saat ve sorgulama ayrıntılarının netleşmesi bekleniyor.

Sonuçlar YÖK Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden sorgulanacak. Adaylar, pbs.yok.gov.tr adresine giriş yaparak sonuçlarını kontrol edebilecek. Sorgulama ekranına ilişkin ayrıntıların YÖK'ün duyurusuyla birlikte paylaşılması öngörülüyor.

YÖK becayiş uygulaması, devlet üniversitelerinde çalışan idari personelin belirlenen şartları sağlaması koşuluyla kurumlar arasında karşılıklı yer değiştirmesine imkan tanıyor. 2026 dönemi için başvurular ağustos ayında tamamlandı ve süreç, sonuçların kamuoyuna duyurulmasını bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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