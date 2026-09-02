Uzman erbaşlıktan memuriyete geçişte emsal görüş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, uzman erbaşlıktan sivil memuriyete geçişle ilgili önemli bir görüş yayımladı. Görüşe konu olan personel 21 Temmuz 2015'te göreve başlamış, 2021 ve 2022 yıllarında sağlık nedeniyle sözleşmesi idarece feshedilmiş, mahkeme kararlarıyla iki kez göreve iade edilmiş, son olarak 3 Kasım 2022'de 'kendilerinden istifade edilememe' gerekçesiyle sözleşmesi feshedilmiştir.

Değerlendirmede, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 92. maddesine dikkat çekildi. Bu maddeye göre, 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi isteğiyle görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunması ve sınıf niteliklerini taşıması kaydıyla memuriyete atanabilir. Bakanlık, görevinden kendi isteğiyle ayrılmayanların bu kapsamda değerlendirilemeyeceğini vurguladı.

Uzman erbaşlar için 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun 5. maddesinde ayrıca en az yedi hizmet yılını tamamlama şartı getirildiği belirtildi. Ancak Bakanlığa göre bu düzenleme yalnızca ek bir süre şartı öngörmekte olup, 92. maddedeki diğer şartları ortadan kaldırmamaktadır. Yani 7 yıllık hizmet süresi tek başına atama hakkı sağlamaz.

Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kamu görevinden idarece çıkarılanların bu kapsamda değerlendirilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü de benzer görüş bildirerek, 'kendilerinden istifade edilememe' nedeniyle ilişiği kesilen uzman erbaşların 92. madde kapsamında memur kadrolarına atanamayacağını ifade etti.

Bakanlığın nihai değerlendirmesinde, ilgilinin 7 yıllık hizmet şartını sağladığı ancak kendi isteğiyle istifa etmediği, sözleşmesinin idarece feshedildiği gerekçesiyle açıktan atanmasının mümkün olmadığı sonucuna varıldı. Bu görüş, uzman erbaşlıktan sivil memuriyete geçiş bekleyenler ve başvuruları değerlendirecek kurumlar için emsal niteliği taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi