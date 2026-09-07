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Okul Uyum Haftası 11 Eylül'e Kadar Sürecek

Okul Uyum Haftası 11 Eylül'e Kadar Sürecek
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MEB, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf için 5 gün, ortaokul 5. sınıf için 3 gün uyum haftası planladı. Oryantasyon etkinlikleri 11 Eylül'e kadar devam edecek; velilere idari izin imkanı tanındı. 2026-2027 eğitim dönemi 14 Eylül'de başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca açıklanan takvime göre okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uyum haftası beş gün, ortaokul beşinci sınıf öğrencileri için üç gün planlandı. Oyun temelli ve yaşantıya dayalı rehberlik uygulamaları, oryantasyon süreçleriyle birlikte 11 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek.

Okul Öncesi Eğitim Okula Uyum Rehberi çerçevesinde ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okula aidiyet geliştirmesi, beşinci sınıf öğrencilerinin ise yeni düzeni, branş öğretmenlerini ve akademik sorumlulukları tanıması hedefleniyor. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin yazısıyla, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan çocuğu olan kamu çalışanı velilerden birinin talep etmesi halinde uyum haftası boyunca ders saatlerine uygun olarak günlük üç saati aşmayacak idari izin kullanmasına imkan tanındı.

MEB çalışma takvimine göre 2026-2027 eğitim-öğretim yılı birinci dönemi ise 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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