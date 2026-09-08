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SBÜ 13 Sözleşmeli Destek Personeli Alacak

SBÜ 13 Sözleşmeli Destek Personeli Alacak
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında 13 sözleşmeli destek personeli (temizlik) alımı yapılacağını duyurdu. Başvurular Kariyer Kapısı üzerinden alınacak.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere 13 sözleşmeli destek personeli (temizlik) alımı yapacağını duyurdu. İlan, 2024 KPSS (B) grubu P94 puan türüne göre yapılacak.

Başvurular 7 Eylül 2026 saat 09.00'da başlayacak ve 21 Eylül 2026 saat 13.00'te sona erecek. Adaylar başvurularını yalnızca Kariyer Kapısı Kamu İşe Alımı Platformu üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek; şahsen ve posta başvuruları kabul edilmeyecek. Kontenjanlar İstanbul için 9, Ankara için 4 olarak belirlendi.

Başvuru şartları arasında lise ve dengi okul mezunu olmak, 2024 KPSS P94'ten en az 60 puan almak, ilan tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını doldurmamış bulunmak yer alıyor. Ayrıca adaylarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, görevi yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak, erkek adaylar için askerlik şartlarına uygunluk, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması ile emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak şartları aranıyor.

Destek personeli olarak görevlendirilecekler; temizlik, çevre düzenlemesi, malzeme taşıma ve yiyecek-içecek servisi gibi görevleri yerine getirecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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