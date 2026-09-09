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Ombudsmanlık: 4924 Sayılı Kanun’daki Sözleşmeli Personel Kademe İlerlemesinden Yararlanamaz

Ombudsmanlık: 4924 Sayılı Kanun’daki Sözleşmeli Personel Kademe İlerlemesinden Yararlanamaz
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Kamu Denetçiliği Kurumu, sözleşmeli uzman tabibin kademe ilerlemesi talebini reddetti. Kararda, derece ve kademe sisteminin yalnızca 657 sayılı Kanun'a tabi memurlar için geçerli olduğu vurgulandı.

Kamu Denetçiliği Kurumu, 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli personel olarak görev yapanların 657 sayılı Kanun'un 64. maddesindeki kademe ilerlemesinden yararlanamayacağına karar verdi. Şanlıurfa Hastanesinde çalışan sözleşmeli uzman tabibin başvurusu reddedildi.

Başvurucu, 4924 sayılı Kanun kapsamındaki hizmet sürelerinin sekiz yıllık süre hesabına dahil edilerek kademe ilerlemesi yapılmasını talep etmiş; Sağlık Bakanlığı ise talebin ilgili düzenlemeler gereği mümkün olmadığını belirtmişti.

Kararda, 657 sayılı Kanun'un 64. maddesinin son sekiz yıl içinde disiplin cezası almayan memurlara bir kademe ilerlemesi öngördüğü ancak bu sistemin 4924 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel için geçerli olmadığı ifade edildi. Ayrıca, 4924 sayılı Kanun'daki atıf hükmünün bu müesseseyi sözleşmeli personele otomatik uygulanır kılmadığı ve sözleşmeli statüde geçen sürelerin ancak memur kadrosuna geçildikten sonra kazanılmış hak aylık derece ve kademelerin tespitinde değerlendirilebileceği kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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