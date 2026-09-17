MEB Öğretmen İl Dışı Atama Başvuruları 23 Eylül'de Başlıyor

MEB Öğretmen İl Dışı Atama Başvuruları 23 Eylül'de BaşlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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MEB, ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme takvimini açıkladı. Öğretmenler için başvurular 23 Eylül 2026'da başlayıp 24 Eylül saat 16.00'da sona erecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme hakkına ilişkin takvimi duyurdu.
Farklı bir şehirde görev yapmak isteyen öğretmenler için başvurular 23 Eylül 2026'da başlayacak. Başvuru süreci 24 Eylül saat 16.00'da sona erecek. Atama işlemleri ise 25 Eylül'de gerçekleştirilecek.
Kaynak: Haber Merkezi