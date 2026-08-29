Manavgat Jandarma'da Rütbe Terfi Töreni

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'nda rütbe terfi töreni düzenlendi. Törende, bir üst rütbeye yükselen jandarma personeline yeni rütbeleri takıldı.

Side Özel Eğitim Merkezi Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ahmet Zafer İzcan'ın da katıldığı törende, Manavgat İlçe Jandarma Komutanı Cihan Tuğrul binbaşılığa, Merkez Karakol Komutanı Ahmet Çetin üsteğmenliğe terfi etti. Ayrıca çeşitli görevlerde bulunan 28 personel de bir üst rütbeye yükseldi.

Kaynak: Haber Merkezi