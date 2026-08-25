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KPSS 2026 Sınav Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?

KPSS 2026 Sınav Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?
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2026 KPSS Lisans sınavı 6 Eylül'de yapılacak. Adaylar, sınav giriş belgelerinin açıklanmasını bekliyor.

Kpss sınav yerleri için adaylar, ÖSYM'nin açıklamasını bekliyor. ÖSYM'ye göre 2026 KPSS Lisans sınavı 6 Eylül 2026'da yapılacak.

Sınava az bir süre kala adaylar, sınav giriş belgelerinin erişime açılmasını bekliyor. Belgelerde okul, sınıf ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. KPSS sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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