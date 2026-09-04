Haberler

2026 KPSS Lisans Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

2026 KPSS Lisans Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 KPSS Lisans sınavı için giriş belgeleri ÖSYM'de erişime açıldı. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül'de, Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül'de yapılacak. Adayların sınav günü erken saatlerde hazır olmaları gerekiyor.

2026 KPSS Lisans sınavına katılacak adayların sınav giriş belgeleri, Ösym'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle belgelerine ulaşabilir. Belgelerde sınav yapılacak bina, salon ve sınav kuralları yer alıyor.

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. ÖSYM takvimine göre adayların saat 10.00'dan önce sınav binalarında olması gerekiyor. Bu saatten sonra binalara girişe izin verilmeyecek. Oturumda 120 soru sorulacak ve 130 dakika süre tanınacak.

Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül 2026'da yapılacak. ÖSYM'nin 2026 takviminde bu tarihler resmi olarak belirlendi. Sınav günü yanında bulundurulması gereken belgeler ve kurallar sınav giriş belgesinde açıklandı.

ÖSYM, 6 Eylül'deki KPSS Lisans oturumu nedeniyle bazı il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık olacağını duyurdu. Adayların ulaşım ve bina giriş yoğunluğuna karşı erken hareket etmeleri gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Haber Merkezi
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti

CHP'li ismin başını yakan görüntü! İstifa ettiğini açıkladı
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon! İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları

Onlarca avukat gözaltında! İşte baskın düzenlenen ünlü hukuk büroları
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemil Tugay, kendisine 'Hımbıl' diyen ismi kapıda karşıladı; kulisler hareketlendi

Kendisine "Hımbıl" diyen ismi kapıda karşıladı; kulisler hareketlendi
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’dan yeni mesaj: İstediğiniz her şeyi yaptım

Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’dan yeni mesaj: İstediğinizi yaptım
Acun Ilıcalı'ya 100 milyon dolarlık dava açıldı

Acun Ilıcalı'nın başı dertte! 100 milyon dolarlık dava açıldı
Trump 47 yıl sonra bir ilke imza attı! İsrail destekçileri küplere bindi

Bu masa ortalığı fena karıştırdı!
Nepal'de korkunç bilanço: 1287 kişi öldü, 5 binden fazla kişi aranıyor

Nepal'de korkunç bilanço! Felaketin boyutu her saat artıyor

Ağırlığı kaldırdıktan saniyeler sonra yere yığıldı! Salonda korku dolu anlar

Ağırlığı kaldırdıktan sonra korkulan oldu! Görüntü çok kötü
Boşanma davalarında yeni emsal karar! Eşine bunu yapan tam kusurlu

Eşine bunu yapan şimdi yandı