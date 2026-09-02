Haberler

Keçiören'de 171 personele uyuşturucu şoku

Keçiören'de 171 personele uyuşturucu şoku
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Keçiören Belediyesi'nde yapılan gönüllü uyuşturucu taramasında 3 bin 481 personelden 171'inin testi pozitif çıktı. 129 kişi iş akdine son verilirken, Başkan Özarslan mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

Keçiören Belediyesi'nde yapılan uyuşturucu taramasında 171 çalışanın testi pozitif çıktı. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada, 3 bin 481 personelin tarandığını ve 171 kişinin pozitif sonuç aldığını söyledi. Özarslan, 'Bence bu normal; 3 bin 481 personelden 171'i pozitif çıkmış.' dedi.

Pozitif çıkan 171 kişiden 42'si sonuca itiraz etti; itirazların kullanılan ilaçlardan kaynaklanmış olabileceği ifade edildi. Kalan 129 kişinin tedavi olması gerektiği ve bu kişilerin iş akdine son verildiği aktarıldı. Özarslan, 'Biz bir işlem yapamayız, gönüllülük esasına göre yaptık' diyerek uygulamanın gönüllü olduğunu vurguladı.

Özarslan, Keçiören'in 51 mahallesinden 35'inde uyuşturucu sorunu yaşandığını belirterek 'Uyuşturucu satan vatan hainidir' pankartları astırdığını ve tehdit edildiğini söyledi. Kendisinin de teste girdiğini ve sonucunu basınla paylaştığını ekledi.

Süreç, personelin ve toplum sağlığının korunması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Başkan, personelin güvenliğini sağlamak için mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi
İspanya'da göçmen krizi protestoları büyüyor! Binlerce kişi sokaklara döküldü

Avrupa'da uzun yıllardır bu görüntü kaydedilmemişti
KKTC'de gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar

Gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü cinayetinde ortaya çıkan şok görüntü: İki daire teklif etti ben de attım

Güllü cinayetinde ilk kez ortaya çıkan şok görüntü
Site otoparkındaki yangının öncesine ait görüntüler ortaya çıktı

Onlarca kişiyi hastanelik eden olayda dikkat çeken görüntü
Ukrayna istedi Norveç, Rus gemisine el koydu

Savaş Arktik Okyanusu'na da sıçradı! Rus gemisine el koydular
Sosyal medya fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya gözaltına alındı

Ünlü fenomenler gözaltına alındı! Suçlama ağır
18 ilçede koltuklar değişti! Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar

Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar
Marmara'da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu! Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet

İşte 10 denizcinin kimlikleri! Gemi sahibi çok ağır konuştu: İhanet
İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşen Burcu Biricik'in yeni işi herkesi şaşırttı

İstanbul'u terk edip oraya yerleşti! Yaptığı yeni iş herkesi şaşırttı