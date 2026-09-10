HSK Birinci Dairesi'nden Atama Kararı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, 10 Eylül 2026 tarihinde üye tam sayısıyla toplandı. Bazı yer adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları hakkında hazırlanan kararname teklifi gündem dışı incelendi. Toplantıda, 1697 sayılı kararla toplam 5 hakim ve savcının yeni görev yerleri açıklandı. Naklen atamalar oybirliğiyle karara bağlandı.

Alınan karara göre, Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz ise Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Cumhuriyet Savcılığı'na atandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Onur Yılmaz da Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi.

HSK Birinci Dairesi'nin kararnamesiyle yargı teşkilatındaki bu görev değişiklikleri resmiyet kazandı. Atamaların detaylarına ilişkin açıklamaların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi