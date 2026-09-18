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Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 69 ismin görev yeri değişti

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 69 ismin görev yeri değişti
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 69 ismin görev yeri değişti. 39 ilin emniyet müdürü değişirken, 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi.

Resmi Gazete'nin 18 Eylül tarihli ve 33 bin 374 sayılı nüshasında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 69 ismin görev yeri değiştirildi. Karar kapsamında 39 ilin emniyet müdürü değişti, 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi.

2026/316 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İzmir İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi. Tokat İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın ise Samsun İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Kaynak: Haber Merkezi
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