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Eğitimde 3 maddelik çözüm önerisi

Eğitimde 3 maddelik çözüm önerisi
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Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, atama bekleyen öğretmenler ve tayin sorunu yaşayan eğitimciler için emeklilik şartlarının iyileştirilmesi, okul/sınıf sayısının artırılması ve lisans mezunu öğretmenlerin atanması önerilerini sundu.

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, atama bekleyen öğretmenler ile il dışı ve mazeret tayini gerçekleşmediği için il emri talep eden eğitimcilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada, eğitim sistemindeki tıkanıklığın çözümü ve öğretmen açığının kapatılması amacıyla 3 maddelik çözüm önerisini kamuoyuna duyurdu.

Özat, mevcut şartların atama ve tayin süreçlerini etkilediğini vurgulayarak emeklilik şartlarıyla özlük haklarının iyileştirilmesini, okul ve sınıf sayısının artırılmasını, fiziki imkanların güçlendirilmesini ve daha az öğrencili sınıflarla eğitim kalitesinin yükseltilmesini önerdi. Ayrıca farklı alanlardan ücretli öğretmenler yerine 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış ve sınav başarısı olan öğretmenlerin atanarak açığın kapatılmasını istedi.

Eğitim Gücü Sen, bu adımların hem atama bekleyen genç öğretmenlerin hem de yer değişikliği isteyen mevcut personelin mağduriyetlerini gidereceğini savundu ve önerilerin hayata geçirilmesi için yetkililere çağrı yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi
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