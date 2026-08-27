Haberler

Bahçelievler'de 82 okula güvenlik personeli alımına yoğun ilgi

Bahçelievler'de 82 okula güvenlik personeli alımına yoğun ilgi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahçelievler Belediyesi, 82 devlet okuluna güvenlik personeli alımı için başvuruları aldı. 3 bin kişinin başvurduğu mülakatlarda, güvenlik sertifikası ve gelir kriteri öncelikli tutuluyor. Görevlendirilenler haftada 45 saat çalışacak.

Bahçelievler Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ilçedeki 82 devlet okulunda görevlendirilmek üzere 82 güvenlik personeli istihdam edeceğini duyurdu. Başvurulara yoğun ilgi gösterilirken, yaklaşık 3 bin kişi başvurdu. Mülakatlar Belediye Kariyer Merkezi'nde yapılıyor.

Başvurularda güvenlik sertifikası öncelikli tercih nedeni. Adaylarda 18 yaşını doldurmuş ve emekli olmamış olma şartı aranıyor. Adayların adli sicil kayıtları Bakanlıkça değerlendirilecek. Görevlendirilecek personel 5 gün, toplam 45 saat çalışacak.

Belediye Başkan Yardımcısı Bahattin Özdemir, uygulamanın Türkiye genelindeki okul güvenliği projesinin ilk adımı olduğunu belirterek, "Biz de projeye destek olmak için kariyer merkezimizin kaynaklarını kullanıyoruz. Uygun adaylar seçilip işbaşı yapacak" dedi. Özdemir, hane halkı gelirinin asgari ücretin 1,5 katını geçmemesi kriterinin öncelendiğini de söyledi.

Mülakata katılan adaylardan Hülya Aydın ilk kez mülakata gireceğini belirtirken, Ayşe Doğan çocukların güvenliğinin önemine dikkat çekti. Şehmus Ölçen ise "Çocuklarımızın güvenli bir ortamda yetişmesi önemli. Bu adım çok sağlıklı" diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi
Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 270'e çıktı

Felaketin boyutu her saat büyüyor! Ölü sayısı katlandı
Türkiye’nin altın rezervine dev katkı! 5 yılda 17 ton üretilecek

Sınır şehrimizi ihya edecek tesis açıldı! Tonlarca altın üretilecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir'de 81 yaşındaki adamı kandırıp eve girdiler! Şüpheliyi torunu kaçırttı

Altınları almak üzereydi! Küçük çocuğun tek hareketi planı bozdu
Uçak kalktı geliyor! Şampiyonlar Ligi'ne giden Fenerbahçe'den ilk transfer bombası

Şampiyonlar Ligi'ne giden Fenerbahçe'den ilk transfer bombası
Fener'e Şampiyonlar Ligi hediyesi! Aziz Yıldırım onu da getiriyor

Fener'e Şampiyonlar Ligi hediyesi! Aziz başkan onu da getiriyor
Beşiktaş, Ernest Poku’yu kadrosuna kattı

İmzayı attı! 22'lik yıldız Süper Lig devine hayırlı olsun

Denetimde alkollü çıkan aday sürücü cezadan sonra içki içmeye devam etti

Zil zurna sarhoşken polise yakalandı! Sonrası bomba
Hürmüz'de geçici anlaşma: İran'dan ABD'ye şart

İran-ABD müzakerelerinde Hürmüz düğümü! Tahran'ın şartı belli oldu
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ailenin 'faili meçhul' başvurusu reddedildi

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ailenin başvurusuna ret