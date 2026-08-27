Bahçelievler'de 82 okula güvenlik personeli alımına yoğun ilgi

Bahçelievler Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ilçedeki 82 devlet okulunda görevlendirilmek üzere 82 güvenlik personeli istihdam edeceğini duyurdu. Başvurulara yoğun ilgi gösterilirken, yaklaşık 3 bin kişi başvurdu. Mülakatlar Belediye Kariyer Merkezi'nde yapılıyor.

Başvurularda güvenlik sertifikası öncelikli tercih nedeni. Adaylarda 18 yaşını doldurmuş ve emekli olmamış olma şartı aranıyor. Adayların adli sicil kayıtları Bakanlıkça değerlendirilecek. Görevlendirilecek personel 5 gün, toplam 45 saat çalışacak.

Belediye Başkan Yardımcısı Bahattin Özdemir, uygulamanın Türkiye genelindeki okul güvenliği projesinin ilk adımı olduğunu belirterek, "Biz de projeye destek olmak için kariyer merkezimizin kaynaklarını kullanıyoruz. Uygun adaylar seçilip işbaşı yapacak" dedi. Özdemir, hane halkı gelirinin asgari ücretin 1,5 katını geçmemesi kriterinin öncelendiğini de söyledi.

Mülakata katılan adaylardan Hülya Aydın ilk kez mülakata gireceğini belirtirken, Ayşe Doğan çocukların güvenliğinin önemine dikkat çekti. Şehmus Ölçen ise "Çocuklarımızın güvenli bir ortamda yetişmesi önemli. Bu adım çok sağlıklı" diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi